Almanya'nın Hamburg kentinde 65 bin kişi, AfD ve CDU'nun göç politikalarına karşı gösteri düzenledi

Hamburg Belediye Binası çevresinde 31 Ocak Cuma günü düzenlenen ilk protestonun ardından, dün protestocular Willy-Brandt-Straße caddesinde bir araya geldi. Protesto gösterisine resmi verilere göre 65 bin kişi katıldı.

"Gelecek için Cuma Günleri" hareketi, gösterileri "Hamburg birlikte duruyor: Faşistlerle iş birliği yapan hiçbir şey anlamamıştır" sloganıyla duyurdu. Göstericiler, CDU/CSU ve FDP'nin AfD’nin desteğiyle göç politikalarına ilişkin bazı önerileri kabul etmesini "tarihi bir tabu kırılması" olarak nitelendirdi.

PROTESTOCULARDAN, SİYASİLERİN GÖÇ POLİTİKALARINA SERT ELEŞTİRİLER

Protesto sırasında konuşma yapan "Fridays for Future" sözcüsü Luisa Neubauer, CDU lideri Friedrich Merz'i AfD ile iş birliği yapmakla suçladı. Neubauer, "Önümüzdeki haftalarda gösterelim: Bizimle olmaz, demokrasimizle olmaz" dedi. Hamburg İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DGB) Başkanı Tanja Chawla da Merz’i AfD’ye bağımlı hale gelmekle eleştirerek, bu durumu bir "dönüm noktası" olarak değerlendirdi.

HOLOKOST ANMASINA GÖNDERME

Neuengamme Toplama Kampı Anma Merkezi Müdürü Oliver von Wrochem, Holokost anma gününün hemen ardından AfD'nin bir "çoğunluk sağlayıcı" olarak görülmesine tepki gösterdi. Wrochem’in sözleri, göstericiler tarafından büyük alkış aldı. Gösterinin sonunda binlerce kişi cep telefonlarının ışıklarını açarak "Wehrt Euch, leistet Widerstand" (Kendinizi savunun, direniş gösterin) adlı şarkıyı hep birlikte söyledi. Aynı zamanda, Hamburg'da düzenlenen yürüyüş ve gösteriler nedeniyle, şehir merkezinde büyük trafik sıkışıklıkları yaşandı.