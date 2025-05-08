Almanya’nın yeni şansölyesi ülkede 'ulusal acil durum' ilan etti! Avrupa'da yeni kriz

Düzenleme: Kaynak: AA
Almanya’nın yeni şansölyesi ülkede 'ulusal acil durum' ilan etti! Avrupa'da yeni kriz

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, sınırları kalıcı olarak kontrol altına almak amacıyla, göç konusunda "ulusal acil durum" ilan etti.

Welt gazetesinin haberine göre Merz, Avrupa Birliği'nin İşleyişine İlişkin Antlaşma'nın 72. maddesini devreye sokmak istiyor.

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Merz seçim kampanyasında verdiği vaadi yerine getirmek amacıyla, ülke sınırlarını kalıcı olarak kontrol altına almak istedi ve bu amaçla göç konusunda "ulusal acil durum" ilan etti.

Böylece Dublin Anlaşması artık geçerli olmayacak, bunun sonucunda daha fazla sınır kontrolü ve sığınmacı talebinin reddedilmesi söz konusu olacak.

Komşu ülkelerin büyükelçileri İçişleri Bakanlığı'nda konuyla ilgili bilgilendirildi.

Uygulamanın ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor.

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