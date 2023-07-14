Almanya'yı kötüleyen gurbetçi Türkiye'de kaç dairesi olduğunu ağzından kaçırdı

Bir de "Yalanım varsa dinim gavur olsun" dedi. Türkiye’ye gezmeye gelen bir gurbetçinin, Almanya’yı kötülediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Almanya'yı kötüleyen gurbetçi Türkiye'de kaç dairesi olduğunu ağzından kaçırdı

Editör: Osmancan Erok

Türkiye'de ekonomik kriz her geçen gün artıyor. Vatandaş ekonomik krizin ağır yükü altında ezilmeye devam ediyor.

İktidarın politikaları sebebiyle ekonomik kriz derinleşirken sosyal medyanın gündemi ekonomi oldu. Ekonomik krizin ağırlıklı olduğu paylaşımlar arttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise hayat pahalılığının dünyanın sorunu olduğunu ifade ediyor.

Sosyal medyada gurbetçi genç bir adamın söyledikleri ekonomik krizin gerçekliğini ortaya koyuyor.

Avrupa'dan geldiğini söyleyen ve Türkiye'de 8 tane daire satın alan bir vatandaş, Almanya'nın Türkiye'den daha beter olduğunu söyledi.

"8 TANE DAİREM VAR"

O gurbetçinin sözleri:

Allah'ımıza şükür edelim bak Avrupa'dan geliyorum 4 tane ülke gezerek arabayla geldim.. Almanya buradan beter değilse, yalanım varsa dinim gavur olsun. Benim 8 tane dairem var 4.000 liraya vermişim kirasını. Almanya buradan beter diyorum sana neden inanmıyorsunuz.

Araya giren bir vatanda ise “Geçinemiyorum dedin orada burada nasıl 8 tane daire aldın.” Sorusunu yöneltince gurbetçi şöyle diyebildi:

Abiciğim 8 tane daire ama benim evimde 5 kişi çalışıyor.

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