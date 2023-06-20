Almeda Abazi siyah mayosuyla ayna karşısına geçti

2008'de Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanan, aynı zamanda oyuncu olan Almeda Abazi, 2017 yılında meslektaşı Tolgahan Sayışman ile nikah masasına oturarak mutluluğa ‘Evet’ demişti.

Almeda Abazi, 2019 yılında oğlu Efehan'ı, 2021 yılında da kızı Alina'yı kucağına aldı. Tatil sezonunu Antalya'da açan çiftten Abazi'den ilk mayolu poz geldi.

Abazi, siyah mayosuyla ayna karşısında verdiği pozu da takipçilerinin beğenisine sundu. 2 bebek dünyaya getiren oyuncunun kısa sürede hamilelik kilolarından kurtularak eski formuna kavuştuğu da dikkatlerden kaçmadı. Eşinin paylaşımına sessiz kalamayan Tolgahan Sayışman ise alev ve kalp emojisi kullanarak yorum yaptı.