Alonso Real'de siftah yaptı: Arda Güler işi değiştirdi

Real Madrid'in yeni teknik direktörü Xabi Alonso, eflatun beyazlıların başında ilk maçına çıktı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile kozlarını paylaştı.

Maçın ilk yarısında 34'üncü dakikada genç forveti Gonzalo'nun attığı golle öne geçen Real Madrid'e Al Hilal, 41'inci dakikada Ruben Neves'in penaltısıyla karşılık verdi. İki takım devreye 1-1 eşitlikle girdi.

Maça yedek kulübesinde başlayan milli yıldız Arda Güler, ikinci yarının başında Asencio'nun yerine oyuna dahil oldu. Sahaya etkili bir girişi yapan Arda Güler'in 47'nci dakikada ceza sahası içinden çektiği şut üst direkte patladı.

