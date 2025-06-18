Alonso Real'de siftah yaptı: Arda Güler işi değiştirdi

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Alonso Real'de siftah yaptı: Arda Güler işi değiştirdi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid, Al Hilal ile karşılaştı. İlk yarısı Al Hilal üstünlüğüyle geçen maçın senaryosu Arda Güler'in oyuna girmesiyle değişti. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Real Madrid'in yeni teknik direktörü Xabi Alonso, eflatun beyazlıların başında ilk maçına çıktı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile kozlarını paylaştı.

Maçın ilk yarısında 34'üncü dakikada genç forveti Gonzalo'nun attığı golle öne geçen Real Madrid'e Al Hilal, 41'inci dakikada Ruben Neves'in penaltısıyla karşılık verdi. İki takım devreye 1-1 eşitlikle girdi.

Maça yedek kulübesinde başlayan milli yıldız Arda Güler, ikinci yarının başında Asencio'nun yerine oyuna dahil oldu. Sahaya etkili bir girişi yapan Arda Güler'in 47'nci dakikada ceza sahası içinden çektiği şut üst direkte patladı.

Real Madrid maçın son anlarında penaltı kazandı. Valverde'nin uzatma dakikalarında kullandığı penaltıyı kaleci Yassine Bono çıkardı.

İki takım da sahadan birer puan alarak ayrıldı.

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