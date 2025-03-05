ALO'nun yerini 'Miyav' alacak! Akıllı telefonlarda devrim

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ALO'nun yerini 'Miyav' alacak! Akıllı telefonlarda devrim

İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde, teknoloji dünyasında heyecan uyandıran bir yenilik tanıtıldı.

GlocalMe, dünyada ilk kez "evcil hayvanlar için akıllı telefon" olarak adlandırılan "PetPhone"u tanıttı. Bu cihaz, evcil hayvan sahiplerine minik dostlarıyla daha kolay iletişim kurma ve onların sağlık durumlarını takip etme imkanı sunuyor.

UZAKTAN BAĞLANMA VE İLETİŞİM

PetPhone, evcil hayvanınızın miyavlama, havlama gibi seslerine ve davranışlarına duyarlı olarak programlanabiliyor. Eğer kediniz ya da köpeğiniz rahatsız olduğunda cihaz sizi uyarıyor. Bu sayede, uzaktan bağlanarak evcil hayvanınızla sesli iletişim kurabilir ve onu sakinleştirebilirsiniz. Bu özelliğin etkili olması için evcil hayvanınızın hoparlörden gelen sesinize alışması gerekebilir.

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SAĞLIK VERİLERİNİ TAKİP ETME

PetPhone, sensörleri sayesinde evcil hayvanınızın sağlık durumunu takip etmenize olanak tanır.

Cihaz içerisindeki GPS, Wi-Fi ve Bluetooth teknolojileri ile evcil hayvanınızın yerini sürekli olarak izleyebilirsiniz. Bu sayede, evcil dostunuzun sağlık verilerini ve konumunu her an takip edebilir, onların güvenliğini sağlayabilirsiniz.

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TEKNOLOJİ DÜNYASINDA YENİ BİR ADIM

PetPhone, yalnızca evcil hayvan sahiplerine yönelik bir cihaz olmasının ötesinde, teknoloji dünyasında yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.

Evcil hayvanların sağlık ve güvenlik durumlarını izlemek, sahipleri ile daha iyi bir iletişim kurmak için geliştirilen bu cihaz, gelecekte evcil hayvan teknolojileri alanında yeni projelere ilham kaynağı olabilir.

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