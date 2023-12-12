Alp ne demek? Alp isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Alp son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Alp ne demek? Alp isminin anlamı nedir?

KAYNAK: Haber Merkezi
Alp ne demek? Alp isminin anlamı nedir?

Alp adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Alp isminin anlamını araştırıyor. Peki, Alp ne demek? Alp isminin anlamı nedir?

ALP NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Alp ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Kahraman, cesur, bahadır kimse.

- Eski Türklerde zaman zaman ileri gelenlere, devlet adamlarına verilmiş olan unvan sözü.

- Eski Türklerde ancak büyük cesaret isteyen işleri başaran, han ve beyin etrafında seçkin bir zümre teşkil eden kahramanlardan her biri.

ALP İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Alp ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Alp ismini koymak caizdir.

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