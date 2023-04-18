Alparslan adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Alparslan isminin anlamını araştırıyor. Peki, Alparslan ne demek? Alparslan isminin anlamı nedir?

ALPARSLAN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre Alparslan isminin anlamı korkusuz ve cesur anlamı taşımaktadır.

Kökeni Türkçe olan bu isim kahramanlık ve cesaret odaklıdır. Sözlük anlamı ise mutlak güç olarak bilinir.

ALPARSLAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Alparslan isminin kökeni Türkçe olarak bilinmektedir. Kuran-ı Kerim içerisinde geçmeyen Alparslan ismi caiz olan isimler arasında yer almaktadır. Alparslan isminin anlamları arasında da İslam'a uygun olmayan hiç bir kötü unsur bulunmaz. Bu nedenle Alparslan ismi rahatlıkla çocuklara konulabilir.

ALPARSLAN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Alparslan isimli kişiler iyimser ve cesur kişilikleri ile bilinirler.

İnançları sağlam olan bu kişiler olayların daima olumlu bir yönünü de bulabilirler.

Alparslan isimli kişiler kendilerine olduğu kadar çevrelerine karşı da umut dolu olurlar. Her şeyin düzeleceğine karşı umutları olan bu kişiler üzülmekten ziyade daima mücadele edebilirler.