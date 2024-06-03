Alparslan Türkeş'in memleketinde CHP kazandı

YSK, 31 Mart tarihindeki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden sonra yapılan itirazları inceledi, bazı ilçe ve beldeler ile mahallelerde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

Alınan karara göre Kayseri’nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar ve Aksaray'a bağlı Sağlık beldelerinde seçmenler, belediye başkanlarını tekrar seçmek için sandık başına gitti.

Üç ilçe ve dört beldede sabah erken saatlerde başlayan oy verme işlemleri saat 17.00 itibariyle sona erdi. 58 bin 259 seçmenin oy kullandığı 312 sandıkta tasnif ve oy sayım işlemleri başladı. Yüksek Seçim Kurulu saat 19.00'da yayın yasağını kaldırdı.

ALPARSLAN TÜRKEŞ’İN MEMLEKETİNDE CHP KAZANDI

Alparslan Türkeş’in memleketi, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde seçimi yeniden CHP yeniden kazandı. Tekrarlanan Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkanlığı seçimlerini CHP’nin adayı Deniz Yağan kazandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Yağan, 289 oyla belediye başkanı seçildi.

AKPAZAR’DA AKP’NİN ADAYI KAZANDI

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin tekrarlanmasına karar verdiği, 10 oy sandığının ve bin 700 seçmenin bulunduğu Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde, AKP'nin Belediye Başkan adayı Ali Aydın, 644 adet oy olarak belediye başkanı seçildi.

CHP’nin adayı Zeynel Yıldırım 422 oyda kalırken DEM Parti’nin adayı Orhan Çelebi 220 oy, MHP’nin adayı Neşe Gür 81 oy, Yeniden Refah Partisi’nin adayı Ahmet Yılmaz’da 9 oy aldı. 1381 kişinin oy kullandığı beldede 5 adet oy geçersiz sayıldı.

GÜNEYKAYA KÖYÜNDE DE AKP ADAYI KAZANDI

Güneykaya köyünde oy sayım işlemi sona erdi. Kesin olmayan sonuçlara göre AKP adayı Hüseyin Kırışkuzu 556 oy olarak yeni belediye başkanı seçildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEBRİK MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçimlerin sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, "İki arkadaşımızı da yürekten kutluyorum. CHP'nin belediye sayısı 409'dan 411'e çıkmıştır. Bundan sonra 411 belediyemizle birlikte milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

31 MART'TA KİM NE KADAR OY ALMIŞTI

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi: CHP 5 bin 82 oy, MHP 4 bin 758 oy

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesi: DEM Parti 6 bin 960, AKP 6 bin 439, Yeniden Refah Partisi 3 bin 935 oy

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesi: İYİ Parti 549 oy, AKP 548 oy, MHP 537 oy

Sivas Yıldızeli-Güneykaya: MHP: 333 oy, Yeniden Refah Partisi 158 oy, AKP 149 oy

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesi: DSP 2 bin 59 oy, CHP 2 bin 57 oy

Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Akpazarı beldesi: CHP 471 oy, AKP 467 oy, DEM Parti 274 oy

Aksaray Merkez-Sağlık: MHP 763 oy, AKP 762 oy