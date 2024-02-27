Alparslan Türkeş’in oğlu Kutalmış Türkeş, MHP’ye savaş açtı. Zehir zemberek sözler

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurucusu Alparslan Türkeş’in oğlu Kutalmış Türkeş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Türkeş, paylaşımda MHP genel başkan yardımcıları Semih Yalçın ile İzzet Ulvi Yönter'i hedef aldı.

Küfür içeren sözler de kullanan Türkeş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Alparslan Türkeş’in evladı olduklarını iddia ederek Türkeş’in adını ve kanını taşıyan öz evlatlarına hakaret edenler, Hele de ömründe Türkeş’i görmemiş olanlar! Sizlerin Türkeş'in evladı olması imkansız, zira Türkeş o...... çocuk yapmadı hiç! Siz babalarınızı aramaya devam edin, fazla uzaklara değil sizi kullanan adamlara bakın, mesela domuz suratlı Semihe, mesela Sinan‘ın katili çift cinsiyetli İzzetsiz ulviye’ye!”