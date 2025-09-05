Alparslan Türkeş'in yol arkadaşı son yolculuğa uğurlandı...

Siyasetin önemli ismi 37. ve 39. hükümetlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevini yürüten, eski Kars Milletvekili Abdülkerim Doğru, hayatını kaybetti.

Abdülkerim Doğru, siyasi kariyerinde Milli Selamet Partisi (MSP), Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) ve Doğru Yol Partisi (DYP) çatısı altında aktif rol oynadı.

Bakanlığı döneminde Kars-Ardahan bölgesinde kalkınmayı destekleyen Çimento Fabrikası, Süt Fabrikası ve Et-Balık Kombinası gibi tesislerin kurulmasına öncülük etti.

TÜRKEŞ'İN YOL ARKADAŞI

Doğru, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş'in yol arkadaşlığını yaptı. Alparslan Türkeş'in yasaklı olduğu dönemde Milliyetçi Çalışma Partisi'nin genel başkanlığını üstlendi.

Alparslan Türkeş, Devlet Bahçeli ve Abdülkerim Doğru aynı karede.

Ankara bağımsız Milletvekili Koray Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir dönem birlikte siyaset yaptığımız Milliyetçi Çalışma Partisi'nin, Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’den önceki Genel Başkanı Abdülkerim Doğru Bey’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Ülkemize ve milletimize Bakan ve Milletvekili olarak da önemli hizmetleri olan değerli büyüğümüze Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

TBMM'DE RESMİ TÖREN DÜZENLENDİ

Doğru için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Doğru'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanvekili Celal Adan, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç ve milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.

Özgeçmişinin okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Doğru için dua edildi.

Doğru'nun cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.