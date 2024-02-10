Alper Gezeravcı ailesine kavuştu

Kaynak: AA / İHA
Alper Gezeravcı ailesine kavuştu
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevini başarıyla tamamlayarak dünyaya döndü. Gezeravcı, Houston'a iniş yaparak ilk iş ailesiyle buluştu.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu başarıyla sonuçlandı. Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu taşıyan Dragon uzay kapsülü Dünya'ya döndü. Alper Gezeravcı, Florida'ya iniş yaptıktan sonra uçakla Houston'a geçti ve ailesiyle buluştu.

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Gezeravcı'nın alkışlar eşiliğinde ailesiyle buluşma anlarını paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kavuşma anı... Astronotumuz Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu. Sağlık kontrollerinin ardından ülkemize gelecek." notunu düştü.

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ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Alper Gezeravcı’nın yeğeni Karan Gezeravcı, amcasına koşarak sarılırken Türkiye’nin ilk astronotu çok özlediği anne ve babasının elini öptü.

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Ax-3 mürettebatını taşıyan SpaceX'in Dragon kapsülü, dün Florida açıklarında okyanusa inmişti.

UZAY ARACI BAŞARIYLA FIRLATILMIŞTI

Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (Türkiye saati ile 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.

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Ax-3 mürettebatının yaklaşık 36 saat süren yolculuğu, 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmasıyla tamamlanmıştı.

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