Alper ne demek? Alper isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Alper de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Alper ne demek? Alper isminin anlamı nedir?

Alper ne demek? Alper isminin anlamı nedir?

Alper adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Alper isminin anlamını araştırıyor. Peki, Alper ne demek? Alper isminin anlamı nedir?

ALPER NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Alper ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Yiğit, kahraman erkek.

- Atasından aldığı nuru taşıyan.

ALPER İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Alper ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Alper adını koymak caizdir.

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