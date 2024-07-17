Alper Ulusoy bıraktı

Kaynak: Haber Merkezi
Alper Ulusoy bıraktı

Bir dönem FIFA kokartı da takan Alper Ulusoy hakemliği bıraktığını açıkladı.

Bir dönem FIFA kokartı da takan futbol hakemi Alper Ulusoy, hakemliğini bıraktığını duyurdu.

Ulusoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar selam; Dün itibariyle hakemlik ile ilişkimi tamamen kestim. Artık sizlere dışarıdan bir arkadaşınız olarak destek vereceğim. Hakemlik yaptığım süre boyunca istemeden de olsa üzdüğüm kimse varsa hakkını helal etsin, benden yana da helal olsun. Sizlerle çalışmak büyük bir keyifti. Umarım birbirinize sahip çıkarak, başarılarla dolu, gönlünüze göre sezonla geçirirsiniz. Baki’nin dediği gibi; 'Âvâzeyi bu âleme Davud gibi sal / Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş.' Hoş bir seda bıraktıysak ne mutlu bize. Kalın sağlıcakla."

ALPER ULUSOY KİMDİR?

5 Ekim 1981 İzmir doğumlu.

Süper Lig'deki ilk olarak 20 Ekim 2002'de Ankaragücü - Bursaspor maçında yardımcı hakem olarak görev yaptı.

İlk kez Eylül 2014'te Gençlerbirliği - Balıkesirspor maçına orta hakem olarak çıktı.

İzmir bölgesi hakemi olan Ulusoy, aynı zamanda mimar.

Ulusoy, pek çok maçta görev alırken, zaman zaman da yönettiği maçlarda verdiği kararlarla çok eleştirilmişti.

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