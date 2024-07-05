Alperen Berber Avrupa Şampiyonu oldu bozkurt selamını çaktı

Sırbistan’da devam eden U20 Avrupa Şampiyonası’nda grekoromen stil 82 kilogramda Alperen Berber, Avrupa Şampiyonu oldu. Milli gururumuz Alper Berber de Merih Demiral gibi seyircilere bozkurt selamı verdi.

İYİ PARTİ BAŞKANI DERVİŞOĞLU'NDAN TEBRİK GELDİ

Alperen Berber'in Avrupa Şampiyonluğunu tebrik eden İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Alperen'in bozkurt selamı verdiği ve Türk bayrağına sarıldığı iki kareyi paylaşımında kullandı.

ŞAMPİYONLUKLA BİRLİKTE BOZKURT SELAMI GELDİ

Sırbistan'da 1-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Samsunlu Milli güreşçi Alperen Berber, finalinde Azerbaycanlı İsmayil Rzayev'i 8-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Avrupa Şampiyonuğunu bozkurt selamı ile taçlandırdı.

MERİH BAŞLATTI ALPEREN DEVAM ETTİ

Genç güreşçi Alperen Berber'in şampiyonluğunu bozkurt selamıyla kutlaması dikkat çekti.

A Milli Futbol Takımımızın Avusturya'yı mağlup ettiği karşılaşmada Milli futbolcumuz Merih Demiral da galibiyet pozunu bozkurt selamıyla vermişti.

Bozkurt selamı nedeni ile UEFA Merih Demiral hakkında soruşturma başlatmıştı.