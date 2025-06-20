Alperen Duymaz'dan oğlu ile ilk paylaşım! Yüzünü ilk kez gösterdi

"Leyla" dizisiyle ekranlara dönen ve ardından diziden apar topar ayrılan oyuncu Alperen Duymaz, geçtiğimiz yıl baba olmuştu. Bebeğine koyduğu isimle günlerdir konuşulan oyuncu ilk kez oğlunun yüzünü gösterdi.
"Çukur, "Çarpışma", "Zemheri", "Son Yaz" ve "EGO" gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
SESSİZ SEDASIZ EVLENMİŞTİ
Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Alperen Duymaz 2020 yılında öğretmen Kübra Kelkit ile gizlice dünyaevine girmişti.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift kısa süre sonra da bebek sahibi olmuştu.
OĞLUNA GÜN ADINI VERDİ
Zaman zaman mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşan ünlü çift, bebeklerine “Gün” adını verdi.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya dikkat eden Alperen Duymaz oğlu Gün'ün yüzünü ilk kez paylaştı.
Baba oğulun pozuna sosyal medyada beğeni yağdı.