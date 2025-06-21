Alperen Duymaz’dan takipçisine tokat gibi cevap! Tepkisi sert oldu

2020 yılında çocukluk aşkı Kübra Kelkit ile evlenen ve geçtiğimiz ekim ayında ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Duymaz, oğluna verdiği ismin eleştirilmesine sert tepki gösterdi.

KULLANICININ YORUMU KIZDIRDI

Duymaz, Instagram hesabından oğlu Gün Han ile ilk fotoğrafını paylaşarak takipçilerinin ilgisini çekmişti. Bir kullanıcının, “İsmi farklı olsun diye iyice saçmalamaya başladılar. İleride dalga konusu olacak, Gün’müş… İsme bak” şeklindeki yorumu oyuncuyu kızdırdı.

“ADAMIN ASABINI BOZMAYIN”

Yorumu gören Alperen Duymaz, sosyal medya üzerinden sert yanıt verdi:

“Önce üslubunu düzelt kardeş! Adı Gün Han. Bak bakalım ismin tarihine. Ayrıca dünyanın en saçma ismi de olabilirdi, kime ne? Dalgayı geçecek olan önce benimle bir denk gelsin, bir aklını alayım onun. Adamın asabını bozmayın…”

Oyuncunun bu çıkışı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.