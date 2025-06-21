Alperen Duymaz’dan takipçisine tokat gibi cevap! Tepkisi sert oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Alperen Duymaz’dan takipçisine tokat gibi cevap! Tepkisi sert oldu

Ünlü oyuncu Alperen Duymaz, oğlu Gün Han’ın ismiyle alay eden bir sosyal medya kullanıcısına ateş püskürdü.

2020 yılında çocukluk aşkı Kübra Kelkit ile evlenen ve geçtiğimiz ekim ayında ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Duymaz, oğluna verdiği ismin eleştirilmesine sert tepki gösterdi.

7.webp

KULLANICININ YORUMU KIZDIRDI

Duymaz, Instagram hesabından oğlu Gün Han ile ilk fotoğrafını paylaşarak takipçilerinin ilgisini çekmişti. Bir kullanıcının, “İsmi farklı olsun diye iyice saçmalamaya başladılar. İleride dalga konusu olacak, Gün’müş… İsme bak” şeklindeki yorumu oyuncuyu kızdırdı.

67.webp

“ADAMIN ASABINI BOZMAYIN”

Yorumu gören Alperen Duymaz, sosyal medya üzerinden sert yanıt verdi:

“Önce üslubunu düzelt kardeş! Adı Gün Han. Bak bakalım ismin tarihine. Ayrıca dünyanın en saçma ismi de olabilirdi, kime ne? Dalgayı geçecek olan önce benimle bir denk gelsin, bir aklını alayım onun. Adamın asabını bozmayın…”

Oyuncunun bu çıkışı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

u.webp

Son Haberler
Ankara'da fabrikada gaz sızıntısı: Hayatını kaybedenler var
Ankara'da fabrikada gaz sızıntısı: Hayatını kaybedenler var
YKS’de geç kalma paniği! Polisi devrede
YKS’de geç kalma paniği! Polisi devrede
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı kızı mezun oldu! Annesinin hık demiş burnundan düşmüş
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı kızı mezun oldu! Annesinin hık demiş burnundan düşmüş
Ankara’da siyasi kulislerden sızdı… 4 siyasi parti birleşiyor! Liderleri şimdiden belirlendi
Ankara’da siyasi kulislerden sızdı… 4 siyasi parti birleşiyor! Liderleri şimdiden belirlendi
Ünlü bakan tebdili kıyafetle Yunanistan'ı adım adım dolaştı! 2. Mahmud gibi davrandı... Yandaş kalem o anlara tanıklık etti...
Ünlü bakan tebdili kıyafetle Yunanistan'ı adım adım dolaştı! 2. Mahmud gibi davrandı... Yandaş kalem o anlara tanıklık etti...