Alperen Şengün 20 sayı atmasına rağmen Rockets mağlup oldu

Kaynak: AA
Alperen Şengün 20 sayı atmasına rağmen Rockets mağlup oldu
NBA'de Milwaukee Bucks, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets'ı 128-119 yenmeyi başardı.

NBA'de normal sezon, oynanan 5 maçla devam etti. Giannis Antetokounmpo ve Damian Lillard'ın "double-double" yaptığı maçta Rockets'ı yenen Bucks, galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Bucks'ta Antetokounmpo 26 sayı, 17 ribaunt ve 3 asist, Lillard 39 sayı, 5 ribaunt ve 11 asistlik performans ortaya koydu.

Rockets bu sezon 10. yenilgisini yaşarken, Fred VanVleet 22 sayı, 2 ribaunt ve 6 asist, Alperen Şengün ise 20 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle oynadı.

CEDİ OSMAN 14 SAYI ATTI
New Orleans Pelicans, milli basketbolcu Cedi Osman'ın oynadığı San Antonio Spurs'ü 146-110 devirdi.

Üst üste 4. maçını kazanan Pelicans'ta C. J. McCollum 29 sayı, 2 ribaunt ve 2 asist, Brandon Ingram ise 26 sayı, 3 ribaunt ve 4 asistle oynarken, galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Cedi Osman'ın 14 sayı ve 3 ribauntla oynadığı Spurs'te, Victor Wembanyama'nın 17, Julian Champagnie'in 15 sayılık katkıları sezonun 21. mağlubiyetini engel olamadı.

Öte yandan, Doğu Konferansı'nın zirvesindeki Boston Celtics, Orlando Magic'i 114-97 yenerek bu sezon 20. galibiyete ulaşan ilk takım olma başarısını ortaya koydu.

SONUÇLAR ŞU ŞEKİLDE;
Boston Celtics-Orlando Magic: 114-97

San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 110-146

Milwaukee Bucks-Houston Rockets: 128-119

Phoenix Suns-Washington Wizards: 112-108

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 114-118

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