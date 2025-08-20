Alperen Şengün coştu! 12 Dev Adam Avrupa devini yıktı

Kaynak: İHA
Alperen Şengün coştu! 12 Dev Adam Avrupa devini yıktı

12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Litvanya’yı 84-81 mağlup etti.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Litvanya’yı 84-81 mağlup etti.

Ay-yıldızlılar müsabakaya Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşiyle başladı. Milliler ilk periyodu 21-18, ilk yarıyı da 46-40 önde tamamlandı. Üçüncü periyodu da 66-59 üstün geçen Türkiye, salondan 84-81 galip ayrıldı.

Milli Takım'da Alperen Şengün 25 sayı - 5 ribaund - 2 asist ile, Cedi Osman ise 13 sayı - 3 ribaund - 2 asistle oynadı. Litvanya’da Rokas Jokubaitis 19 sayı kaydetti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçını ise 23 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00’de, Basketbol Gelişim Merkezi’nde Karadağ’a karşı oynayacak.

Son Haberler
CHP'li isimden o partiye yaylım ateşi!
CHP'li isimden o partiye yaylım ateşi!
Figen Özmen: “Yapay zekayla sigortacılıkta müşteri güveni yeniden şekilleniyor”
Figen Özmen: “Yapay zekayla sigortacılıkta müşteri güveni yeniden şekilleniyor”
SmartAlpha, Amerikan FDA onayı alan ilk yerli yapay zeka şirketi oldu
SmartAlpha, Amerikan FDA onayı alan ilk yerli yapay zeka şirketi oldu
Alperen Şengün coştu! 12 Dev Adam Avrupa devini yıktı
Alperen Şengün coştu! 12 Dev Adam Avrupa devini yıktı
Fenerbahçe-Benfica maçına gazeteci akını!
Fenerbahçe-Benfica maçına gazeteci akını!