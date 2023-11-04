Alperen Şengün Nikola Jokic'i geride bıraktı. NBA'de rekor kırdı

Hornets maçında 4 asist ile oynayan Alperen Şengün 500 asist barajına ulaşan en genç pivot oldu.

Alperen Şengün Nikola Jokic'i geride bıraktı. NBA'de rekor kırdı

Temsilcimiz Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 128-119 mağlup etti.

Alperen Şengün mücadelede 19 sayı, 7 ribaunt, 4 asist ve 1 top çalma ile oynadı.

Şengün kaydettiği 4 asist ile Nikola Jokic’i geride bırakarak NBA tarihinde 500 asist barajına ulaşan en genç pivot oldu.

NBA Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Alperen Şengün, NBA kariyerinde 500 asiste ulaştı ve Nikola Jokic'i geride bırakarak 500 asiste ulaşan en genç oyuncu oldu. Alperen Şengün 21 yaş, 99 gün; Nikola Jokic 22 yaş, 40 gün. Evet, en genç." ifadeleri kullanıldı.

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