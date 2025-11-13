NBA Batı Konferansı’nda 4. sırada bulunan Houston Rockets, Doğu Konferansı’nda 1 galibiyet 10 mağlubiyeti bulunan Washington Wizards’ı, kendi evinde 135-112 yendi. Houston Rockets'in 7. galibiyetini aldığı karşılaşmada Alperen Şengün 28 dakika süre alırken; 16 sayı, 13 ribaunt ve 6 asistle oynadı. Double-double yapan milli baskebolcu, bu sene oynadığı 10 maçın 4'ünde double-double yapmayı başardı. Rockets'ta; Durant 23 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Tari Eason 20 sayı, 6 ribaunt, Reed Shepperd 21 sayı, 3 ribaunt 3 asist, Amen Thompson 18 sayı, 8 asist ve 3 top çalmayla galibiyetin gelmesinde önemli rol oynadı.

NEW YORK KNICKS'TEN REKOR

Dün gece oynanan bir diğer maçta New York Knicks, sahası Madison Square Garden'da Memphis Grizzlies'ı 133-120 mağlup etti. Bu skorla, üst üste 3 maçta da 130'dan fazla sayı bulan ilk takım unvanını alan Knicks, evlerinde oynadığı son 7 maçı da kazanmayı başardı. Batı Konferansı'nda 3. sırada bulunan Knicks'te, Jalen Brunson 32 sayı, 10 asist, Karl-Anthony Towns ise 21 sayı, 13 ribauntla galibiyetin mimarları oldular.

UTAH JAZZ 150 BARAJINI GEÇTİ

Gecenin yüksek skorlu maçlarından biri de Salt Lake City'de oynandı. Utah Jazz, konuk ettiği Indiana Pacers'ı 152-128 yendi. Bu skorla, bu sezon NBA'de bir maçta en çok sayı atan takım unvanını alan Jazz'de, Markkanen 35 sayı 3 ribaund 2 asistle takımının bu galibiyetinde yıldızlaşırken, Pacers'ta ise Siakam'ın attığı 27 sayı galibiyet için yeterli olmadı.