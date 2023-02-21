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Alperen Şengün: Sizin için oynuyorum

Depremden etkilenen vatandaşlar için duygu dolu bir mesaj paylaşan Milli basketbolcu Alperen Şengün, "Onlar için ben burada en iyi şekilde ülkemi temsil ediyorum" dedi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 13:40
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Alperen Şengün'den depremzedeler için destek mesajı!

Alperen Şengün: Sizin için oynuyorum
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için destek mesajı yayımladı.

Şengün'ün NBA sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "İlk günden beri ben gerçekten onlarlayım. Her gün onlar için dua ediyorum. Burada onların acısını birlikte yaşıyorum. Burada elimizden geleni yaşamaya çalışıyoruz. Onların yanında olamadığım için gerçekten üzgünüm. Umarım bu günleri de atlatacağız. Daha iyi günler göreceğiz. İnşallah onlar için dua ediyorum. Onlar için ben burada en iyi şekilde ülkemi temsil ediyorum. Umarım daha iyi günleri göreceğiz. Allah hepinizin yanında olsun." ifadelerini kullandı.

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