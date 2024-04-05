Alphabet, HubSpot’ı satın almayı düşünüyor

Konuya yakın kaynaklarda yer alan bilgiye göre Alphabet, 35 milyar dolarlık piyasa değeri olan bir çevrimiçi pazarlama yazılımı şirketi HubSpot için bir teklif yapma olasılığı konusunda danışmanlarıyla görüşmeler gerçekleştiriyor.

Eğer Alphabet bir teklifte bulunursa yapılacak olan bu satın alma işlemi, ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi altında sektöre yönelik artan düzenleyici incelemelerinin bulunduğu bir ortamda büyük bir teknoloji şirketinin mega bir anlaşma girişiminde bulunmasının nadir bir örneği konumunda olacak.

Diğer yandan söz konusu satın alma, Alphabet'in bugüne kadarki en büyük satın alması olacağı tartışılan konular arasında yer alıyor.

İlgili kaynaklar ayrıca, Alphabet'in son zamanlarda HubSpot için Morgan Stanley ile görüştüğünü de bildirdi.

HubSpot sözcüsü, "HubSpot söylentiler veya spekülasyonlar hakkında yorum yapmıyor. Harika bir iş kurmaya ve müşterilerimize hizmet etmeye odaklanmaya devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.