Alt geçide sıkışan yolcu otobüsü kurtarıldı

Yurt dışına gönderilmek için Anadolu Otoyolu'ndan Mersin Limanı’na giden G.M.S. idaresindeki 34 G 87645 plakalı yolcu otobüs, CNG yakıt almak için Paşaköy gişelerinden Bolu kent merkezine giriş yaptı.

CNG istasyonuna gitmek isteyen sürücü, Küpçüler TOKİ alt geçidinden geçmek istedi. Bu sırada otobüs 3 metre yükseklikteki alt geçide sıkıştı.

Sürücü, polis ve itfaiye ekiplerden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, otobüsü bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

Lastiklerindeki havanın bir kısmı indirilen otobüs, çalıştırılıp hareket ettirilerek kurtarıldı.