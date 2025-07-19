Altan Öymen'in cenaze programı belli oldu

Eski CHP Genel Başkanı, gazeteci-yazar Altan Öymen, İstanul Şişli'de tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti. Öymen'in kızı Aslı Öymen, babası için pazartesi günü saat 13.00'te TBMM'de devlet töreni düzenleneceğini duyurdu.
ÖYMEN İÇİN MECLİSTE DEVLET TÖRENİ DÜZENLENECEK
CHP'nin 5'inci genel başkanı Altan Öymen'in cenaze programı şöyle:
Pazartesi günü saat 1300’te Ankara’da mecliste devlet töreni olacak. Sonra saat 15.00’te Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde bir tören olacak. Salı günü 13.00’ te Teşvikiye Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak.
Kızı Aslı Öymen, babasının salı günü Zincirliğikuyu Mezarlığı'na defnedileceğini belirtti.