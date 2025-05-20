Altay 11'i tamamlayacak: Finale çıkan Türk'ler arasına katılacak

İngiliz ekibinin 21 Mayıs Çarşamba günü Tottenham ile İspanya'nın Bilbao şehrinde oynayacağı maçın geniş kadrosunda yer alması beklenen milli eldivenden önce 10 Türk futbolcu UEFA'nın düzenlediği şampiyonaların finalinde kupa için mücadele etti.

Can Bartu, Özcan Arkoç, Yıldıray Baştürk, Hamit Altıntop, Nuri Şahin, Hakan Çalhanoğlu, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fatih Tekke ve Arda Güler, UEFA'nın organize ettiği Şampiyonlar Ligi, eski isimleri Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Kupası'nın (UEFA Avrupa Ligi) yanı sıra UEFA Süper Kupası'nda da görev aldı.

İLK FİNALİST TÜRK CAN BARTU OLDU

Türk futbolu adına yurtdışından bir takımla ilk kez final oynayan isim 1962 yılında Can Bartu oldu.

'Sinyor' lakaplı Can Bartu, Avrupa Kupa Galipleri Kupası finalinde Atletico Madrid ile oynanan final maçında İtalyan ekibi Fiorentina'nın formasını giydi. Avrupa kupalarında final maçı oynayan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçen Can Bartu’nun oynandığı maçta kupayı 1-1 ve 3-0'lık sonuçlarla Atletico Madrid kazandı.

ALTAY'IN YEDEK BAŞLAMASI MUHTEMEL

Manchester United'da Altay Bayındır'ın San Mames'teki final maçına kulübede başlaması bekleniyor. "ManU"da bu sezon 9 maçta kaleye geçen milli eldiven, Premier Lig'de 3 kez görev yaptı. Altay, 3 kere de Carabao Kupası'nda forma giyerken UEFA Avrupa Ligi'nde 2, FA Cup'ta da 1 kez kaleyi korudu.

İngiliz ekibinde 840 dakika kalede kalan Altay Bayındır, görev aldığı sürelerde 18 gol yedi. Milli kaleci, Tottenham'a karşı eldiven giyerse Özcan Arkoç'tan sonra kaleci olarak finalde görev yapan ikinci Türk olarak kayıtlara geçecek.