Altay Bayındır çılgınlar gibi sevindi

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Altay Bayındır çılgınlar gibi sevindi

Altay Bayındır İngiltere'de ilk kupasını kazandı.

İngiltere FA Cup finalinde Manchester United ve Manchester City kozlarını paylaştı.

KUPA MANU'NUN

Wembley Stadyumu’nda oynanan mücadelede Kırmızı Şeytanlar ezeli rakibi 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Manchester United’a galibiyeti getiren golleri 30. Dakikada Arnacho ve 39. Dakikada Mainoo kaydetti. Manchester City’nin tek golü ise 87. Dakikada Doku kaydetti.

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İLK KUPASINI KAZANDI

Karşılaşmada yedek kulübesinde oturan milli yıldızımız Altay Bayındır’da bu galibiyet ile İngiltere’deki ilk kupasını kazanmış oldu.

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YİNEDE GÖNDERİLECEK

Bu zafer teknik direktör Erik Ten Hag’ı da çok mutlu etsede İngiliz basını daha önce yaptığı haberlerde sonuca bakılmaksızın Hollandalı teknik adamla yolların ayrılacağını belirtmişti.

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