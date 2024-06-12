Altay Bayındır yıkıldı

Altay Bayındır, İngiltere'nin Manchester United takımına büyük umutlarla transfer olmuştu.
Ancak Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, milli kaleciyi oynatmadı, Onana'ya şans tanıdı.
Onana sezon boyunca çok eleştirilse de Hollandalı teknik direktör kararını değiştirmedi.
Premier Lig tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Manchester United, sezonu FA Cup'u alarak tamamladı.
İngiliz basınında da Erik ten Hag'ın görevine son verileceği sık sık iddia edildi.
Ancak Athletic'te çıkan bir haberde Manchester United yönetiminin milli kaleci Altay Bayındır'ı üzecek bir karar aldığı belirtildi.
Bu karara göre Erik ten Hag'ın takımın başında kalacağı ileri sürüldü.
Bu karar kesinleşirse Altay Bayındır yine kaleye geçemeyecek.