Altay Bayındır'a ilk maçı sonrası şok. Erik Ten Hag kötü haberi verdi

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Altay Bayındır'a ilk maçı sonrası şok. Erik Ten Hag kötü haberi verdi
Erik Ten Hag Andre Onana'nın Wolverhampton maçı öncesi takıma döneceğini duyurdu.

Premier Lig’de Manchester United deplasmanda Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.

Molineux Stadyumu’nda oynanacak maç öncesi Kırmızı Şeytanların teknik direktörü Erik Ten Hag açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adam Onana’nın maç öncesinde takıma geri döneceğini duyurdu. Yapılan bu açıklama sonrası Onana’nın geçtiğimiz günlerde İngiltere’de ilk kez forma giyen Altay Bayındır’dan formayı alması bekleniyor.

Wolverhampton-Manchester United mücadelesi 1 Şubat Perşembe günü saat 23.15’te oynanacak.

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