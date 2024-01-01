Altay Bayındır'ı hayal kırıklığına uğratan karar. Onana'nın yokluğunda o gelecek

İngiliz basınından Mirror’da yer alan habere göre, Premier Lig ekiplerinden Manchester United sürpriz bir transfere hazırlanıyor.
Kırmızı Şeytanlar’ın as kalecisi Andre Onana’nın Afrika Kupası’na gitmesi üzerine Altay Bayındır’ın kaleye geçmesi beklenirken herkesi ters köşe eden bir haber geldi.
İngiliz ekibi Onana’nın yokluğu sebebiyle eski file bekçisi David De Gea’yı yeniden transfer edebilir.
2011-2023 yılları arasında Manchester United forması giyen İspanyol kaleci burada çıktığı 545 maçta 590 golü engelleyemezken 190 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.
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