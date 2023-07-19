Altay Bayındır'ın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'nin Hırvat kaleci Dominik Livakovic'le anlaşmasının ardından ayrılık kararı alan Altay Bayındır'ın yeni takımının belli olduğu ileri sürüldü.

Sarı lacivertlilerin Dinamo Zagreb'ten bonservisini almak için anlaştığı Livakovic'i imzaya getirmesi beklenirken, Altay Bayındır'ın da sözleşmesindeki "6 milyon euroya serbest kalır" maddesini kullanarak ayrılacağı belirtildi.

Sabah'taki habere göre 25 yaşındaki file bekçisi, Ajax'la anlaşma sağladı.

Altay'ı 2 yıldır takibe alan Hollanda takımı, hafta sonuna kadar F.Bahçe'nin hesabına 6 milyon Euro'yu yatırarak, bu transfere son noktayı koyacak.



