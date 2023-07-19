Altay Bayındır'ın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de 5 yıldır kaleyi koruyan Altay Bayındır'ın yeni takımıyla anlaştığı ileri sürüldü.

Altay Bayındır'ın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'nin Hırvat kaleci Dominik Livakovic'le anlaşmasının ardından ayrılık kararı alan Altay Bayındır'ın yeni takımının belli olduğu ileri sürüldü.

Sarı lacivertlilerin Dinamo Zagreb'ten bonservisini almak için anlaştığı Livakovic'i imzaya getirmesi beklenirken, Altay Bayındır'ın da sözleşmesindeki "6 milyon euroya serbest kalır" maddesini kullanarak ayrılacağı belirtildi.

Sabah'taki habere göre 25 yaşındaki file bekçisi, Ajax'la anlaşma sağladı.

Altay'ı 2 yıldır takibe alan Hollanda takımı, hafta sonuna kadar F.Bahçe'nin hesabına 6 milyon Euro'yu yatırarak, bu transfere son noktayı koyacak.

Öne Çıkanlar
Devletin uçağıyla gidilen umrenin sevabı bize de yazılıyor mu?
Devletin uçağıyla gidilen umrenin sevabı bize de yazılıyor mu?
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Son Haberler
Müezzinden İYİ Partili başkana saldırı. Seni öldüreceğim Güncel
Müezzinden İYİ Partili başkana saldırı. Seni öldüreceğim
Instagram’dan devrim gibi özellik. Duyan şaşıp kalıyor Teknoloji - Otomotiv
Instagram’dan devrim gibi özellik. Duyan şaşıp kalıyor
Kamu parasıyla umre yapan Fulya Öztürk kendini savundu. Kabahati eleştirenlerde buldu Güncel
Kamu parasıyla umre yapan Fulya Öztürk kendini savundu. Kabahati eleştirenlerde buldu
16 yaşındaki çocuğun kahreden sonu Güncel
16 yaşındaki çocuğun kahreden sonu
Rekor uğruna kör kaldı. Kayıtlara geçemedi Dünya
Rekor uğruna kör kaldı. Kayıtlara geçemedi
Putin'den Türkiye talimatı Dünya
Putin'den Türkiye talimatı
Bilal Erdoğan yeni imajıyla babasına eşlik etti Güncel
Bilal Erdoğan yeni imajıyla babasına eşlik etti