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Fenerbahçe'den kaleye Pena sürprizi

Fenerbahçe'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Altay Bayındır'a alternatif olarak geçen sezon Galatasaray'da da görev yapan kaleci Inaki Pena'yı gündemine aldığı ileri sürüldü

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 12:44
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Altay Bayındır'ın yerine İspanyol kaleci

Fenerbahçe'den kaleye Pena sürprizi
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Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kaleci Altay Bayındır'la yeni sözleşme için henüz anlaşma sağlayamadı.

Milli kalecinin menajerinin istediği ücret ile Fenerbahçe arasında yarı yarıya fark olduğu ileri sürülüyor.

Sarı lacivertli kulübün bunun üzerine kaleci arayışlarına giriştiği belirtilirken, İspanya'dan çok çarpıcı bir iddia geldi.

Sport Gazetesi, Fenerbahçe'nin Barcelona'nın genç kalecisi Inaki Pena'yı istediğini yazdı.

Barcelona ile 23 yaşındaki kalecinin, sezon sonunda bitecek olan sözleşmeyi 2026'ya kadar uzatmak için anlaştıkları belirtilirken, daha sonra da kiralık olarak Fenerbahçe'ye gönderilmesinin planlandığı da ileri sürüldü.

Pena, geçen sezon Muslera'nın sakatlığı nedeniyle ligin ikinci yarısında Galatasaray'da oynamıştı. Pena, 8 maçta kaleye geçmiş, 11 gol yemişti.

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