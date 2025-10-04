Altay'a kötü haber! Manchester United gol yemeden kazandı

Premier Lig'in (İngiltere birinci ligi) 7. haftasında Manchester United, Sunderland'i konuk etti.

"Kırmızı Şeytanlar" 8. dakikada Mason Mount'un şık golüyle öne geçti. Sağ kanatta Mbeumo ortasında ceza sahasında topu kontrol edip şutunu çeken Mount ağları havalandırdı.

31. dakikada Benjamin Sesko skoru 2-0'a getirdi. Sağ taraftan uzun kullanılan taç atışında, ön direkte seken topa kale sahasında vuran Sesko, fileleri sarstı. Sesko, Old Trafford'da ilk golünü atmış oldu.

Altay Bayındır, Liverpool'u gözüne kestirdi!

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Manchester United maçı 2-0 kazandı.

Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır'ın yerine Senne Lammens maça ilk 11'de başladı. Bayındır bu sezon ligde ilk kez bir maçta yedek kaldı. Lammes ise ilk maçında 3 kurtarış yaptı.

ARSENAL EVİNDE KAZANDI

Günün bir diğer maçında Arsenal de sahasında West Ham United'ı 2-0 mağlup etti. Galibiyet gollerini 38. dakikada Declan Rice ve 67. dakikada penaltıdan Bukayo Sako attı.