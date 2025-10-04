Altay Bayındır, Liverpool'u gözüne kestirdi!

Premier Lig (İngiltere birinci lig) takımlarından Manchester United'ın kalesini koruyan Altay Bayındır, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Her maçın ardından analizler yaptıklarını söyleyen Bayındır, "Bu sezon için şunu söyleyebilirim ki futbol bir takım oyunu. Herkesin odaklanması ve her şeyini vermesi gerekiyor. Her maçtan sonra kendimizi geliştiriyoruz. Ne yapmamız gerekiyor, neleri daha fazla yapabiliriz diye düşünüyoruz, maçtan sonra analiz yapıyoruz" diye konuştu.

Her maçtan bir şey öğrendiğini dile getiren Altay Bayındır, "Bir rutini yakalayabilirsen her maç daha iyi olabilirsin, çünkü bu deneyimle alakalı. Ayrıca her maçtan ne yapman gerektiğini, nasıl yapman gerektiğini öğreniyorsun. Önemli olan da bu" dedi.

"İKİ MAÇTA FARKLI GÖRÜNTÜ SERGİLEDİK"

Ligde 2-1 kazandıkları Chelsea maçını değerlendiren milli kaleci, "Chelsea maçı herkes için çok iyiydi. Zordu, çünkü yağmur vardı. Ama maçın sonunda kazandık. Kazanınca her şeyi unutabiliyorsun, yağmur, zorluk... Her şey mutluluğa dönüşüyor. Maçtan sonra çok iyi hissettik" ifadelerini kullandı.

Brentford'a 3-1 mağlup oldukları mücadeleye değinen Bayındır, "Ama son maçta çok üzgündük. Çünkü Chelsea maçında farklı bir takım, Brentford maçında farklı bir takım gibi olduk. O yüzden kendimizi bu küçük detaylarda da geliştirmeliyiz. Çünkü aslında çok daha iyisini yapabileceğimizi gösteriyoruz. Bu enerjiyi her maçta korumalıyız" şeklinde konuştu.

"BU MAÇI KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

Sunderland karşısında kazanarak milli araya girmek istediklerini aktaran Altay Bayındır, "Bu maçı kazanmak zorundayız. Her şeyimizi vereceğiz. Bunu yapmak zorundayız çünkü şansımız var. Bu maçtan sonra milli takım arası var. Milli takımdan döndüğümüzde Liverpool ile oynayacağız. Bu bizim için yukarı çıkmak adına iyi bir fırsat. Hazır ve yüzde 100 odaklı olmalıyız" dedi.

Altay, milli ara için Türkiye'ye gideceğinin hatırlatılması üzerine, "Evet, ama ben burada da kendimi evimde gibi hissediyorum. Burası artık benim ikinci evim. Tabii ki Türkiye’de doğdum, ailem orada ama buraya geldiğimde herkes bana çok iyi davrandı. İnsanların enerjisini hissedebiliyorsun, çok nazik olduklarını görebiliyorsun." dedi.