Altay'da Onur Efe tüm dikkatleri üzerine çekti

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta sezonu 25 puanla 17. sırada tamamlayan ve küme düşmekten kurtulamayan Altay, yeni sezon itibarıyla 3. Lig’de mücadele edecek.

Son 6 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İzmir ekibinde genç oyuncuların performansı geleceğe dair umut verdi. Bu oyuncular arasında ise Onur Efe öne çıkan isim oldu. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, siyah-beyazlı formayla bu sezon 7 gol atarken 5’te asist yapmayı başardı. Böylece Onur Efe takımının en skorer ismi oldu.

PERFORMANSI İLE DİKKAT ÇEKTİ



Altay’ın 2002 doğumlu genç oyuncusu Onur Efe, bu sezon 7 gol 5 asistlik performansının yanı sıra istikrarlı görüntüsüyle de dikkatleri çekmeyi başardı. TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 30 maça çıkan kanat oyuncusu, toplam 2 bin 639 dakika süre aldı. Onur Efe, 2 bin 738 dakika süre alan Yunus Efe Sarıkaya’dan sonra en fazla forma şansı bulan oyuncu oldu.

