Altay'da siyah çelenkli protesto: İstifa da bir hizmettir

TFF 3'üncü Lig'e büyük bir borç yüküyle düşen, FIFA'dan puan silme cezaları alma tehlikesi yaşayan, transfer yasaklısı Altay'da taraftarlar yeni yönetimin vaatleri yerine getirmediğini savunarak kulüp tesislerine üzerinde, 'İstifa da bir hizmettir' yazılı siyah çelenk bıraktı.

Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde bir araya gelen taraftarlar, "100 yıllık kulübü rezil ettiniz, yönetim istifa" sloganları attı. Emniyet güçleri tesiste güvenlik önlemleri alırken, herhangi bir taşkınlık yaşanmadan taraftarlar protestolarını gerçekleştirdi.

Genel kurul üyesi ve Altay taraftarı Cenker Ekemen'in okuduğu bildiride, "Biz zor durumda olan Altay'ın uzun süredir satılmaya çalışan hayallerle yok edilmesinin önüne geçmeye geldik. Göreve gelmeden önce aylarca tutarsız açıklamalar yaptınız. 'Tapu' dediniz boş çıktı. 'Resmi imzalar atıldı' dediniz, atılmadığı ortaya çıktı. 'Çekildik' dediniz, sonra yine 'Döndük' dediniz. Meydan boşken hayal sattınız. Her gün şikayet ettiniz, bahane ürettiniz. Oyuncu kalmadı, kendiniz yerine oyuncuları suçladınız, personeli suçladınız. Şimdi de bizleri suçluyorsunuz" ifadelerine yer verildi.