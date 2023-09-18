Altay'da Tuna Üzümcü dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Ayhan Tuna Üzümcü ile yollarını ayırdı.

KAYNAK: AA
Altay'da Tuna Üzümcü dönemi sona erdi

Altay, teknik direktör Ayhan Tuna Üzümcü ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Altay altyapısından yetişerek uzun yıllar formamızı başarıyla giyen, kulübümüzde sportif direktörlük görevine getirilen ve geçtiğimiz sezon itibarıyla teknik direktörlük görevini üstlenen Tuna Üzümcü ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tuna Üzümcü ile ekibine kulübümüzdeki üstün gayretleri ve verdikleri emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerlerde başarılar dileriz."

Üzümcü de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Takımın teknik sorumlusu olarak hata da benim sorumluluk da... Hoşçakal Altay." ifadelerini kullandı.

Ayhan Tuna Üzümcü yönetimdeki Altay, ilk 5 haftada 1 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı.
(AA)

Öne Çıkanlar
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Son Haberler
Roma Empoli'ye gol olup yağdı. Tarihi skor Spor
Roma Empoli'ye gol olup yağdı. Tarihi skor
Onur Akın isteklere rağmen ‘Kılıçdaroğlu’ şarkısını söylemedi Güncel
Onur Akın isteklere rağmen ‘Kılıçdaroğlu’ şarkısını söylemedi
Real Madrid 5'te 5 yaptı Spor
Real Madrid 5'te 5 yaptı
Erdoğan'dan Elon Musk'a iş birliği daveti Güncel
Erdoğan'dan Elon Musk'a iş birliği daveti
Brezilya ve Küba bozulan diplomatik ilişkilerini yeniden onarma kararı aldı Dünya
Brezilya ve Küba bozulan diplomatik ilişkilerini yeniden onarma kararı aldı
Yunan Başbakan Miçotakis'ten Türkiye'ye diyalog mesajı Güncel
Yunan Başbakan Miçotakis'ten Türkiye'ye diyalog mesajı