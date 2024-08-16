Althan Projesi ertelendi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Althan Projesi ertelendi

Viyanalı emlak firması 6B47, borçlarını ödemek için en büyük inşaat projesi olan Franz-Josefs-Bahnhof yakınlarındaki Althan Quartier'i devrediyor. Yüzlerce daire, ofis, mağaza ve otelin yer aldığı büyük proje böylece 2025 yılına ertelendi.

Hissedar Baustoff + Metall GmbH'nin yanı sıra yatırımcılar Ronny Pecik ve Stefan Schönauer de alıcılar arasında yer alıyor. 6B47 Çarşamba günü yaptığı duyuruda, borcun finansman bankalarıyla genel olarak yeniden yapılandırılması yoluyla, büyük projeyi 2025 yılının ilk çeyreğinde planlanan tamamlanmasına kadar finanse etmenin mümkün olduğunu duyurdu.

Althan Quartier şu anda Viyana'nın en büyük şehir içi inşaat alanlarından biridir. Başlangıçta 2024 yılının üçüncü çeyreğine kadar 2,4 hektarlık alan üzerine yüzlerce apartman, ofis, mağaza ve otelin inşa edilmesi planlanıyordu. 2022 bilançosuna göre toplam proje hacminin 570 milyon euro civarında olması gerekiyordu. Son zamanlarda denetçi Deloitte firması "inşaat süresinin önemli ölçüde uzaması ve inşaat maliyetinin aşılmasının" mali sonuçları konusunda uyardı.

389467-bigpicture-127158-4b030e05-6a66-4d55-b486-f30f5fd2b2cd.png

Son Haberler
BayWa için kurtarma paketi devrede Ekonomi
BayWa için kurtarma paketi devrede
Tarhana çorbasının lezzetini 5'e katlıyor! Tencereye biraz ekleyen tadına doyamıyor Keşfet
Tarhana çorbasının lezzetini 5'e katlıyor! Tencereye biraz ekleyen tadına doyamıyor
Birmingham City, Simone Magill'i kadrosuna kattı Spor
Birmingham City, Simone Magill'i kadrosuna kattı
Mille Gejl'in yeni takımı belli oldu Spor
Mille Gejl'in yeni takımı belli oldu
Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ'ı yalanlandı: Soruşturma başlatıldı Gündem
Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ'ı yalanlandı: Soruşturma başlatıldı
Harkiv Kapuzu. Ukrayna'nın gizli silahı Dünya
Harkiv Kapuzu. Ukrayna'nın gizli silahı