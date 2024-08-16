Althan Projesi ertelendi

Hissedar Baustoff + Metall GmbH'nin yanı sıra yatırımcılar Ronny Pecik ve Stefan Schönauer de alıcılar arasında yer alıyor. 6B47 Çarşamba günü yaptığı duyuruda, borcun finansman bankalarıyla genel olarak yeniden yapılandırılması yoluyla, büyük projeyi 2025 yılının ilk çeyreğinde planlanan tamamlanmasına kadar finanse etmenin mümkün olduğunu duyurdu.

Althan Quartier şu anda Viyana'nın en büyük şehir içi inşaat alanlarından biridir. Başlangıçta 2024 yılının üçüncü çeyreğine kadar 2,4 hektarlık alan üzerine yüzlerce apartman, ofis, mağaza ve otelin inşa edilmesi planlanıyordu. 2022 bilançosuna göre toplam proje hacminin 570 milyon euro civarında olması gerekiyordu. Son zamanlarda denetçi Deloitte firması "inşaat süresinin önemli ölçüde uzaması ve inşaat maliyetinin aşılmasının" mali sonuçları konusunda uyardı.