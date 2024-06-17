Altı katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Altı katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu

Hatay'da Kahramanmaş merkezli depremde hasar gören 6 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu, geriye toz bulutu kaldı.

Kahramanmaraş Merkezli depremlerde hasar gören Hatay'ın Defne ilçesinde 6 katlı bina neredeyse iş makinesinin tek darbesiyle yıkıldı. Kağıt gibi yerle bir olan binanın yıkılma anı cep telefonuyla görüntülendi.

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Depremde büyük yıkım yaşayan Hatay'da mahkeme süreci tamamlanana binalar teker teker yıkılıyor. Onlardan biri de Defne ilçesinin Elektrik mahalellesindeydi.

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İş makinesi darbeyi vurdu, 6 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu. Kağıt gibi devrilen binanın yıkılma anı saniye saniye görüntülendi. Yıkım sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Altı katlı binadan geriye ise işte bu fotoğraf kaldı.

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