“Altı üstü kıytırık eski bir siyasetçisin” Özgür Demirtaş’tan Melih Gökçek’e ağır sözler

Kaynak: Haber Merkezi
“Altı üstü kıytırık eski bir siyasetçisin” Özgür Demirtaş’tan Melih Gökçek’e ağır sözler
Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medyadan kendisine “Altı üstü veya üstü altı kıytırık bir Profesör” diyen Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek’e sert bir dille yanıt verdi.

Sunucu Buket Aydın, yaptığı bir açıklamada Ekrem İmamoğlu için, "Ekrem İmamoğlu bu kadar mı önemli ve değerli biri? Ekrem İmamoğlu kim? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, yani bir belediye başkanı” ifadelerini kullandı.

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Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabı X’den İmamoğlu hakkında açıklamalarda bulunan Buket Aydın’a yanıt verdi.

"MİLYONLARIN SEÇTİĞİ BİR İNSANA KARŞI BÖYLE KONUŞAMAZSIN”

Demirtaş, Buket Aydın’a, “Altı üstü kıytırık bir spikersin. Sen kim oluyorsun da MİLYONLARCA insanın oyunu almış bir insana karşı böyle konuşuyorsun? Kredi kartının limiti bitecek diye ödü kopan bir insansın. Milyonların seçtiği bir insana karşı böyle konuşamazsın” ifadelerini kullandı.

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"ALTI ÜSTÜ VEYA ÜSTÜ ALTI KIYTIRIK BİR PROFÖSÖR…"

Demirtaş’ın Sunucu Buket Aydın’a verdiği yanıtı alıntılayan Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ise Demirtaş’a, “PEKİ SEN KİMSİN? ALTI ÜSTÜ VEYA ÜSTÜ ALTI KIYTIRIK BİR PROFÖSÖR… HADDİNİ BİLECEKSİN…” ifadelerini kullandı.

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Ekonomist Özgür Demirtaş, Melih Gökçek’in kendisi hakkında sarf ettiği sözlere sert bir dille yanıt verdi.

"ALTI ÜSTÜ KIYTIRIK BİR ESKİ SİYASETÇİSİN"

Demirtaş, Gökçek’e, “Eski belediye başkanı olman falan beni ilgilendirmez. Üslubunu ve Ağzını topla: Altı üstü kıytırık bir ESKİ siyasetçisin: Başka bir iş yapabilsen Twitter'dan troll gibi yazmazsın” ifadelerini kullandı.

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Buket Aydın'ın İmamoğlu hakkında sarf ettiği sözler, Özgür Demirtaş ve Melih Gökçek'i birbirine düşürdü. Yaşanan olay, sosyal medyanın gündemine oturdu.

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