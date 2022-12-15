Altılı masa İmamoğlu için toplanıyor: Liderlerden Saraçhane'ye çağrı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine 'ahmak' dediği gerekçesiyle açılan davanın dün görülen duruşmasında karar çıktı. Mahkeme İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak verdi.

İmamoğlu hakkında verilen karar tepkilere neden olurken; İmamoğlu İBB'nin Saraçhane'deki binası önüne çağrı yaptı. Çağrıya ilk karşılık veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu. Akşener, Ankara'dan İstanbul'a geldi. Vizyon temaslarına Almanya'nın başkenti Berlin'de devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hemen programını iptal ederek özel uçakla İstanbul'a geldi. CHP'li büyükşehir belediye başkanları da İmamoğlu'nu yalnız bırakmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yerel seçimlerde kazandıktan sonra kucaklaştıkları video viral olan ve seçim sürecini birlikte yürüttükleri CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da dava boyunca ve sonrasında İmamoğlu'nun yanındaydı.

Dün Saraçhane'de tarihi bir konuşmaya imza atan İmamoğlu, bugün için de altılı masayı oluşturan liderlerle birlikte saat 16.00'da Saraçhane'de olacaklarını açıklayarak desteğe çağırdı. İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısında altı liderden de destek geldi. Liderler sosyal medya hesaplarından Saraçhane'ye çağırdı.

LİDERLERDEN SARAÇHANE'YE ÇAĞRI

DEVA Partisi Başkanı Ali Babacan, "Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı hep beraber #sarachane’deyiz. Saat 16.00’da herkesi bekliyoruz" diyerek çağrıda bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise dün "Millet iradesine ipotek konulamaz Sn. Erdoğan bunu en iyi sen bilirsin. İstanbul Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu'na destek vermek ve onu bu göreve seçen İstanbullu seçmenin iradesine sahip çıkmak için programlarımı iptal ettim, İstanbul'a geliyorum" diyerek İmamoğlu'na destek mesajlarını iletti.

Demokrat Partisi lideri Gültekin Uysal ise resmi sosyal medya hesabından "Bir hikaye başladığı yerde -Saraçhane’de- hukuk katledilerek bitiyor; Türkiye üstündeki kara örtüyü #Milliİrade ‘ye sahip çıkarak kaldıracaktır! Yarın İstanbul’da Yeter Söz Milletin diye haykıracağız!!!" şeklinde paylaşımda bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da partisinin İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı'nın paylaşımını alıntıladı. Yazıcı, "Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı hep beraber sarachane’deyiz. Saat 16.00’da herkesi bekliyoruz" dedi.