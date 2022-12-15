15 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Altılı Masa’dan bir lider Saraçhane’deki mitingde yok

Altılı Masa’dan bir lider Saraçhane’deki mitingde yok

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak kararına tepki vermek üzere Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen mitinge Altılı Masa'daki bir lider katılamıyor.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 16:19
Takip Et

Altılı Masa’dan bir lider Saraçhane’deki mitingde yok

Altılı Masa’dan bir lider Saraçhane’deki mitingde yok
+
Aa
-

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak kararına tepki vermek için Saraçhane’deki “Millet İradesine Sahip Çıkıyor Buluşması’na katılmayacağını açıkladı.

Karamollaoğlu sosyal medya hesabından şu mesajı yayınladı:

“Önceden planlanan ve tehir etme durumumuzun olmadığı bir hastane randevum nedeniyle Saraçhane'de gerçekleştirilecek anlamlı programa katılamıyorum. Orada bulunan herkese canıgönülden selamlarımı iletiyorum. Hepimizin ortak talebi: Önce Adalet, Her daim Adalet, Herkese Adalet!”

Temel Karamollaoğlu’nun yerine Saadet Partisi’ni Genel Başkan Vekili Sabri Tekir temsil edecek.


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
1
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
2
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
3
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
4
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
5
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
﻿İmamoğlu'na ceza veren hakimin AKP'lilerde fotoğrafları ortaya çıktı. Barış Pehlivan paylaştı
6
﻿İmamoğlu'na ceza veren hakimin AKP'lilerde fotoğrafları ortaya çıktı. Barış Pehlivan paylaştı
﻿İmamoğlu'na ceza veren hakimin AKP'lilerde fotoğrafları ortaya çıktı. Barış Pehlivan paylaştı
﻿Bugün sağanak yağış ve kar var
7
﻿Bugün sağanak yağış ve kar var
﻿Bugün sağanak yağış ve kar var
﻿Neden kilo alırız?
﻿Neden kilo alırız?
﻿Neden kilo alırız?
﻿Dansözle eğlencesi ortaya çıkan AKP’li başkan istifa etti
﻿Dansözle eğlencesi ortaya çıkan AKP’li başkan istifa etti
﻿Dansözle eğlencesi ortaya çıkan AKP’li başkan istifa etti
﻿FED’in arkasından Avrupa Merkez Bankası da faiz kervanına katıldı
﻿FED’in arkasından Avrupa Merkez Bankası da faiz kervanına katıldı
﻿FED’in arkasından Avrupa Merkez Bankası da faiz kervanına katıldı
﻿Cihan Kolivar hakkında 9 yıl 1 aya kadar hapis istemi
﻿Cihan Kolivar hakkında 9 yıl 1 aya kadar hapis istemi
﻿Cihan Kolivar hakkında 9 yıl 1 aya kadar hapis istemi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.