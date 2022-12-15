Altılı Masa’dan bir lider Saraçhane’deki mitingde yok

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak kararına tepki vermek için Saraçhane’deki “Millet İradesine Sahip Çıkıyor Buluşması’na katılmayacağını açıkladı.

Karamollaoğlu sosyal medya hesabından şu mesajı yayınladı:

“Önceden planlanan ve tehir etme durumumuzun olmadığı bir hastane randevum nedeniyle Saraçhane'de gerçekleştirilecek anlamlı programa katılamıyorum. Orada bulunan herkese canıgönülden selamlarımı iletiyorum. Hepimizin ortak talebi: Önce Adalet, Her daim Adalet, Herkese Adalet!”

Temel Karamollaoğlu’nun yerine Saadet Partisi’ni Genel Başkan Vekili Sabri Tekir temsil edecek.



