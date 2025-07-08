Altılı masaya neden istenmediğini ilk kez açıkladı! “10 farklı kaynaktan duydum”

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Altılı masaya neden istenmediğini ilk kez açıkladı! “10 farklı kaynaktan duydum”

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, katıldığı bir televizyon programında Altılı Masa’ya neden dahil edilmediğine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.Baş, muhalefetin parçalı yapısına dikkat çekerek, birleşme iradesinin en büyük bileşene yani ana muhalefet partisine düştüğünü vurguladı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) lideri Hüseyin Baş katıldığı bir televizyon programında muhalefetin parçalı oluşuyla ilgi konuşarak “Bir arada olmayı sağlayacak irade aslında bileşenlerin en büyüğüdür. Burada ana muhalefete çok büyük görev düşüyor.” dedi. Baş sözlerine "Eğer ana muhalefet bunu ben kendi işimi kendim hallederim, kendi mücadelemi veririm şeklinde yaparsa o mücadele kazanılabilir bir mücadele olmaz.” diyerek devam etti.

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CHP ile iletişimlerinde bir problem olmadığını belirten Baş, iki parti arasında “Tam bir arada oluş temeli atılmıyor şu anda.” dedi. Birçok seçmenin ikinci partisi olduklarını ifade eden Hüseyin Baş,” Türkiye'de iki partiye oy verilecek olsa ben iddia ediyorum hem AK Parti seçmeninden hem CHP seçmeninden ikinci parti çıkabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Kendisine “Altılı masayla ilgili sizin o masaya girme şansınız olduğunda Saadet Partisi'nin sizi Atatürkçü olduğunuz için veto ettiği doğru mu?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

Bu yalanlandı. Ama ben bunu en az 10 farklı kaynaktan, çok güvenilir kaynaktan duydum. Bizzat duyan insanlardan duydum ve duyduğum kişi bana katiyen yalan söylemez ve orayla da çok sıkı diyaloğu olan insanlar. Dolayısıyla yalandır, doğrudur bilmiyorum ama şunu biliyorum. Türkiye'de 1970'li yıllardan beri bir söylem vardır. Tırnak içinde söylüyorum. Dinsiz devlet yıkılacak elbet. Devlet gidecek, şeriat gelecek. Bu söylemlerin sahipleri bugün hala siyaset sahnesinde ve dün onu dillendiren insanların bugün beni Atatürkçü olarak beğenmeme ihtimali son derece güçlü bir ihtimal. Ama kim nedir? Bugün ne düşünüyordur? Bunu bilemem. Bununla ilgili bir şey diyemem.

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