Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular tüyoyu verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular tüyoyu verdi

Kuyumcular, altına yatırım yapmak isteyenlere 24 ayar gram altın, cumhuriyet altını ve çeyrek altını öneriyor.

Eskişehir'de kuyumculuk yapan Emre Öztürk, altın fiyatlarına ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Bayram öncesinde fiyatlarda biraz geri çekilme yaşanmış ve 2 bin 480 TL seviyelerine kadar düşmüştü. Bayramdan sonra ise bu seviye 2 bin 510 TL’ye kadar yükseldi.

Bu yeni bir rekor değil, ancak önümüzdeki günlerde bu rekorun kırılmayacağını da söyleyemeyiz. Çünkü piyasa çok hızlı hareketlenmeye başladı."

Öztürk, altın fiyatlarındaki artış nedeniyle işçilik maliyeti yüksek olan ziynet eşyaları yerine gram altına yatırım yapılmasının daha mantıklı olduğunu savunarak, “Önceden yatırım için ziynet altınlarda ata altını öneriyorduk.

Ancak baskın maliyetlerinin artmasıyla gram altına yönelim arttı. Özellikle 22 ayar gram altınların piyasadan toplanmasıyla 24 ayar gram altına talep arttı.

Bu nedenle, şu an için yatırım yapacak kişilere 24 ayar gram altın öneriyoruz. Daha sonra cumhuriyet altını ve çeyrek altın da yatırım için değerlendirilebilir" dedi.

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