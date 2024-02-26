Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular uyardı: Yoksa yanarsınız

Kuyumcular, son dönemde ayarı düşük çeyrek altınların piyasada yayıldığını söyleyerek, altın alacak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kuyumcu Bayram Erdoğan, dışardan bakıldığında bu altınların normal altınlarla aynı olduğunu ancak görüntüsündeki hatalardan ayırt edilebileceğini ifade etti.

"DEĞERİ, GERÇEK ALTINLARDAN 250 TL İLE 500 TL CİVARINDA DAHA DÜŞÜK"

Altınların normal çeyrek altın ile aynı büyüklükte ve aynı ağırlıkta olduğu ancak ayarının daha düşük olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Bu altınların kıymeti ortalama olarak piyasadaki gerçek altınlardan 250 TL ile 500 TL civarında daha düşüktür. Darphanenin dışında bu altınların basılması ve piyasaya da sürülmesi kanunen yasaktır. Vatandaşlarımıza bizim tavsiyelerimiz; öncelikle çeyrek altın, büyük altın almak için bir mücevher mağazasına, sarrafa, kuyumcuya gittiklerinde mümkün mertebe yıllarını o işe vermiş, orada güvenini ispatlamış, kurumsal altyapısı daha sağlam olan mağazalardan alışveriş yapmalarını hatta mümkünse çeyrek altın aldıklarında firmanın kendi kutusu, kurdelesinde isim yazması veya küçük etiketlerinin olması gibi ya da fişi, faturası gibi belgeleri yanlarına almalarında fayda olduğunu düşünüyoruz. Bu tür sahteciliklere de imkan vermemek adına bize gelen müşterilerimizin doğum gününe, düğününe, nişanına gelenlerden tespit ettiğimiz ürünleri derhal metal makasıyla kesmek suretiyle imha ediyoruz. Bunların yeniden piyasaya arz edilmesini engelliyoruz. Bu konuda halkımızın dikkatli olmasını öneriyoruz” dedi.

"ANCAK GÖRÜNTÜSÜNDEN AYIRT EDEBİLİR"

Erdoğan, bu altınların gerçek altından ayırt edilmesinin zor olduğunu söyleyerek, görüntüsündeki hatalardan ayırt edilebileceğini dile getirdi. Erdoğan, “Darphanede basılan gerçek altın ile sahte çeyrek altının ayrılması noktasında vatandaşlarımızın yapacağı çok bir şey yok. Bir kere orijinal darphane altınını diğer sahte basım altınla yan yana koyup, dikkatlice bakması lazım ki basım hatalarını görebilsin. İkinci basım altınların ayarı düşük olduğu için pres bastığında net bir şekilde Atatürk figürünü ve diğer yazıları tam basamaz. Bu bir kanıt olabilir. Ayrıca ürünün sertliği de bunu gösterebilir ancak bunu vatandaş ayırt edemeyebilir. Ancak görüntüsünden ayırt edebilir” diye konuştu.