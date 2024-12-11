Altın ateşlendi tansiyonu yükseldi

Donald Trump'ın ABD Başkanı seçildikten sonra şok yaşayan altın kısa sürede toparlandığı gibi füze gibi hareket etmeye başladı. Suriye'de 61 yıllık Baas Rejiminin yıkılması, jeopolitik gelişmeler altının ateşini yükseltti. Altın yönünü iyice yukarı çevirirken, Uluslararası piyasalarda da altında hareketlilik yaşanmaya başladı. Altındaki hareketliliğin bir başka nedeni olarak ise İsrail tanklaranın Golan Tepeleri aşıp, Şam'a 25 kilometre mesafeye kadar gelmesi gösteriliyor.

ONS ALTINDA HAREKETLİLİK

Ons Altın uluslararası piyasalarda 2.699 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons Altın dün ile bugün arasında 12 dolarlık bir yükseliş gösterdi. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda altının kilogram fiyatı ise minik de olsa bir düşüş kaydetti. Kilogram altının 3 Milyon 25 bin lira seviyesinde işlem gördü.

Gram altın ise yükselişte...Resmi piyasada gram altın yeni güne 3.021 liradan 'merhaba' dedi. Çeyrek altın 4 bin 941 liradan işlem görürken, Cumhuriyet Altının fiyatı ise 19 bin 695 lira oldu.

Güncel altın fiyatları şöyle:

** Gram altın satış fiyatı: 3.021 TL

**Çeyrek altın satış fiyatı: 4.941 TL

** Yarım altın satış fiyatı: 9.879 TL

** Tam altın satış fiyatı: 19.929 TL

** Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.695 TL

** Ons altın satış fiyatı: 2.699 Dolar

KAPALIÇARŞI'DA DURUM NE?

Kapalıçarşı ile Resmi piyasa arasında makas daralmaya başladı. Gram Altın 3.054 liradan fiyatlanırken, Çeyrek Altının fiyatı 4.984 lira oldu. Yarım Altın 9.967 liradan işlem görürken tam altının fiyatı ise tabelalara 19858 liradan yansıdı.