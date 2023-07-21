Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?

Altının son zamanların en yüksek seviyelerini görmesinin ardından vatandaşlar altın fiyatlarının ne kadar kaç TL olduğunu merak ediyor. Peki, altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?