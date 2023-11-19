Altın dişler illegal işler. Dilan Polat'la aynı masadaki isim hakkında bomba iddia

Dilan ve Engin Polat çiftiyle bir dönem samimiyeti dikkat çeken Eylül Öztürk adlı sosyal medya fenomeni kısa sürede milyonluk sıçrama yaptı. Öztürk hakkında ortaya atılan "ABD'de peşin parayla 11 daire aldı" iddiası ortalığı karıştırdı. Eşinin dişlerini altın kaplattığı gözlerden kaçmadı.

Altın dişler illegal işler. Dilan Polat'la aynı masadaki isim hakkında bomba iddia

Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı. Gözler diğer fenomenlere çevrilirken 600'den fazla fenomen mercek altına alındı.

Gündemde bu kez, güzellik merkezi açan ve kendi markasını kuran Eylül Öztürk vardı.

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KISA SÜREDE MİLYONA SIÇRAMA YAPTI

Seneler önce bir sitede paylaştığı videolarla tanınan Eylül Öztürk, kısa sürede servetine servet kattı.

Oğlunu ABD'de dünyaya getirdi, eşiyle lüks araçlarla şov yaptı.

ABD'YE TAŞINMIŞLARDI

Sabah Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre; kısa bir süre önce 'çocuklarımın eğitimi için' diyerek Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı.

Ancak hakkında soruşturma başlatılan ve tutuklanan Dilan ve Engin Polat ile aynı masada oturan Eylül Öztürk ile ilgili bomba iddialar ortaya atıldı.

PEŞİN PARAYLA 11 DAİRE SATIN ALDI İDDİASI

Eylül Öztürk'ün, ABD'den peşin parayla tam 11 daire aldı. Türkiye'de ise sayısız mal varlığı ve villası vardı.

Eylül Öztürk'ün satın aldığı gayrimenkulleri yakın akrabalarının üzerine yaptırdığı iddiası da ortaya atıldı.

ALTIN DİŞLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Vücudundaki dövmelerle ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Eylül Öztürk'ün eşi Barış Kenan Özkan'ın dişlerinin altın olması da gözlerden kaçmadı.

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ARAÇ KİRALIK DEDİ

Selin Ciğerci, Danla Biliç ve Enes Batur'dan sonra başka bir sosyal medya fenomeni Barış Kenan Özkan'ın da milyonluk otomobille görüntülenmesi çok konuşuldu. 11 Ocak tarihinde Instagram hesabından otomobiliyle paylaşım da yapan Özkan, bindiği aracın kiralık olduğunu söyledi.

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"17 TANE GÜZELLİK MERKEZİMİZ VAR"

Eşi Eylül Öztürk ile birlikte kurdukları kozmetik şirketiyle hem yurt içi ve yurt dışı çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Özkan, "Kozmetik firmamızın dışında yurt içinde 17 tane güzellik merkezimiz var. Yakın zamanda Avrupa'da da olacak" demişti.

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