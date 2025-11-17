Piyasalarda yeni haftada gözler ABD’den gelecek verilere çevrildi. ABD ekonomisinin sağlığına ilişkin önemli ipuçları sunacak eylül ayı tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere bir dizi veri bekleniyor.

ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ekonomik Analiz Bürosu, kapanmanın etkilediği veri takvimini güncellemek için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Altının ons fiyatı yeni haftaya yüzde 0,58 düşüşle 4 bin 63 dolardan başladı. Gram altın saat 09.30 itibari ile 5 bin 330 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 9 bin 430 lira seviyesinde yer alıyor.

DOLAR VE EURO KURUNDA SON DURUM

Serbest piyasada dolar ve euro kuru yeni haftaya sınırlı değişimle başladı. Dolar saat 09.30 itibari ile yüzde 0,02 artışla 42,29 liradan işlem görürken euro ise yüzde 0,03 artışla 49,16 lira seviyesinde yer alıyor.

VIOP’TA ENDEKS YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat haftaya yüzde 0,65 yükselişle 11.948,00 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,62 azalışla 11.871,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 11.910,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,65 üzerinde 11.948,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD'de Nvidia başta olmak üzere şirketlerin açıklayacağı bilançolar öncesinde haftaya yön arayışıyla başlarken, Asya tarafındaki jeopolitik gelişmeler risk iştahının azalmasına neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve bütçe dengesi, yurt dışında ise New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.000 ve 12.100 seviyelerinin direnç, 11.900 ve 11.800 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

KÜRESEL PİYASALAR ÇIKIŞ ARIYOR

Wall Street borsaları cuma günü teknoloji hisseleri odaklı bir toparlanma yaşadı ve S&P 500 kısa bir süre altına gerilediği 50 günlük hareketli ortalamasının yeniden üzerine çıktı. Endeks günü yatay şekilde tamamladı.

Teknoloji hisseleri göstergesi üç günlük düşüşün ardından yüzde 0,2 artıda kapandı. ABD hükümetnin yeniden açılmasıyla gelen rahatlama, geçen hafta bazı Fed yetkililerinin faiz indirim beklentilerini azaltan açıklamaları sonrası yerini dalgalanmaya bıraktı.

Haftanın ilk işlem gününde vadeli endeksler ABD’de artıda, Avrupa’da ise ekside. Bu hafta gözler ABD hükümetinin açılmasıyla - başta istihdam olmak üzere - açıklanmaya başlayacak verilere ve çip devi Nvidia’nın piyasayı etkileyebilecek bilançosuna çevriliyor.

Geçen haftanın tamamında yüzde 0,3 düşen Bloomberg Dolar Endeksi yüzde 0,15 yükseliş kaydediyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi cuma günü 3 baz puana yakın yükseldikten sonra yatay. MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 0,3 düşüşte.

Japonya’da ekonominin daraldığını ortaya koyan verilerin ardından Nikkei 225 yüzde 0,7 düştü. Japonya ile Çin arasındaki diplomatik gerilimin derinleşmesi üzerine Pekin yönetimi, vatandaşlarına Japonya’ya seyahat etmemeleri ve bu ülkede eğitim görmemeleri konusunda uyarıda bulunurken, Japonya’nın en büyük turizm ve perakende şirketlerinin hisse senetleri değer kaybetti.

Kozmetik devi Shiseido Co. yüzde 11,4 ile nisan ayından bu yana en sert düşüşünü kaydederken, Çinli turistler arasında popüler olan Don Quijote perakende mağazalarını işleten Pan Pacific International Holdings yüzde 9,7 oranında geriledi.