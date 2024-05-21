Altın Ejderha Tatbikatı başlıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Altın Ejderha Tatbikatı başlıyor
Güney Çin Denizi'nde gerilim son sürat artarken Kamboçya ve Çin, Perşembe günü 15 gün süreceği açıklanan askeri tatbikata

Kamboçya ve Çin orduları, "Altın Ejderha" adı verilen askeri tatbikata başlayacağını ve tatbikatın 15 gün süreceğini açıkladı.

Kara ve deniz manevralarına yaklaşık 1.315 Kamboçyalı ve 760 Çinli askeri personelin yanı sıra 3 Çin ve 11 Kamboçya gemisi de katılacak.

Tatbikat, Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'in yaklaşık 90 kilometre kuzeybatısında bulunan ormanlık ve dağlık bir eğitim alanında başlayacak.

Kamboçya ordusu başkomutanı Orgeneral Vong Pisen tarafından yapılan yazılı bir açıklamada sağladığı askeri yardımlardan dolayı Çin'e teşekkür edildi. Çin hükümetinin tatbikatın sonunda Kamboçya'nın Ream Deniz Üssü dahil askeri tesislerin iyileştirilmesi konusunda yeni bir yardım paketi açıklaması ve üsse yeni bir iskele inşa etme projesini resmen açıklaması bekleniyor.

ABD tarafından yapılan açıklamada Çin'in Kamboçya'nın Ream Askeri Üssü'ne yardım ve iyileştirme girişimleri "endişe verici" olarak yorumlandı.

Tayland Körfezi'nin en önemli stratejik noktalarının birinde bulunan Ream Üssü'nde Çin'in yeni bir iskele inşa etme girişimi, üssün Çin donanması için yeni bir karakol haline gelmesine yol açabileceğinden endişe ediyor.

43553.jpg

2702988.jpg

Son Haberler
Emeklileri yüzde 15 indirim. Resmi Gazete'de yayımlandı Ekonomi
Emeklileri yüzde 15 indirim. Resmi Gazete'de yayımlandı
Sınav stresi gençlerde abur cubur tüketimini artırıyor. Uzmanlar uyarılarını sıraladı Sağlık
Sınav stresi gençlerde abur cubur tüketimini artırıyor. Uzmanlar uyarılarını sıraladı
Selçuk Geçer: Hazır olun dolarda rekor artış olacak Ekonomi
Selçuk Geçer: Hazır olun dolarda rekor artış olacak
Meyve sebze etiketlerinde büyük vurgun. 6 kat artıyor Ekonomi
Meyve sebze etiketlerinde büyük vurgun. 6 kat artıyor
Canan Karatay uyuşturucu kadar bağımlılık yapan besini açıkladı Sağlık
Canan Karatay uyuşturucu kadar bağımlılık yapan besini açıkladı
İşte Hadise’nin makyajsız hali Magazin
İşte Hadise’nin makyajsız hali
Motosiklet otomobile çarptı: 1 ağır yaralı Yerel Haberler
Motosiklet otomobile çarptı: 1 ağır yaralı