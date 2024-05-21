Altın Ejderha Tatbikatı başlıyor

Kamboçya ve Çin orduları, "Altın Ejderha" adı verilen askeri tatbikata başlayacağını ve tatbikatın 15 gün süreceğini açıkladı.

Kara ve deniz manevralarına yaklaşık 1.315 Kamboçyalı ve 760 Çinli askeri personelin yanı sıra 3 Çin ve 11 Kamboçya gemisi de katılacak.

Tatbikat, Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'in yaklaşık 90 kilometre kuzeybatısında bulunan ormanlık ve dağlık bir eğitim alanında başlayacak.

Kamboçya ordusu başkomutanı Orgeneral Vong Pisen tarafından yapılan yazılı bir açıklamada sağladığı askeri yardımlardan dolayı Çin'e teşekkür edildi. Çin hükümetinin tatbikatın sonunda Kamboçya'nın Ream Deniz Üssü dahil askeri tesislerin iyileştirilmesi konusunda yeni bir yardım paketi açıklaması ve üsse yeni bir iskele inşa etme projesini resmen açıklaması bekleniyor.

ABD tarafından yapılan açıklamada Çin'in Kamboçya'nın Ream Askeri Üssü'ne yardım ve iyileştirme girişimleri "endişe verici" olarak yorumlandı.

Tayland Körfezi'nin en önemli stratejik noktalarının birinde bulunan Ream Üssü'nde Çin'in yeni bir iskele inşa etme girişimi, üssün Çin donanması için yeni bir karakol haline gelmesine yol açabileceğinden endişe ediyor.